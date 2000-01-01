"Аннексия приведет к беспрецедентной волне насилия"
Советник президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса заявил, что реализация плана Израиля по аннексии частей Западного берега приведет к беспрецедентной волне насилия.
"Вы не знаете, как кипят палестинские улицы", - сказал Махмуд аль-Хаббаш. "Каждый дом, каждый молодой человек ... может превратиться в пороховую бочку, если Израиль осуществит аннексию. Когда человек теряет надежду на мир и справедливость, он может превратиться в бомбу."
"Мы не угрожаем", - добавил он. "Но это реальность."
Аль-Хаббаш добавил, что Нетаниягу "открывает врата насилия."