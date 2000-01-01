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`Аннексия приведет к беспрецедентной волне насилия` | Фото:03.06 15:46   MIGnews.com

"Аннексия приведет к беспрецедентной волне насилия"

Советник президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса заявил, что реализация плана Израиля по аннексии частей Западного берега приведет к беспрецедентной волне насилия.

"Вы не знаете, как кипят палестинские улицы", - сказал Махмуд аль-Хаббаш. "Каждый дом, каждый молодой человек ... может превратиться в пороховую бочку, если Израиль осуществит аннексию. Когда человек теряет надежду на мир и справедливость, он может превратиться в бомбу."

"Мы не угрожаем", - добавил он. "Но это реальность."

Аль-Хаббаш добавил, что Нетаниягу "открывает врата насилия."


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