03.06 15:23 MIGnews.com

Dua Lipa обвинила израильское правительство в создании ХАМАС

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В среду, 3 июня, министр иностранных дел Бенни Ганц и министр культуры Хили Троппер направили петицию против проигрывания песен поп-везды Dua Lipa на Galei Tzahal, сообщает Mako.Петиция, организованная Им Тирцу, опубликована после того, как певица выложила антиизраильский пост против ЦАХАЛа в своем Instagram на 46 миллионов подписчиков."Если все хотят говорить о правах человека, именно это происходит КАЖДЫЙ ДЕНЬ в Палестине", - начала Dua Lipa."Большим плохишам из #ЦАХАЛ очень нравится избивать и стрелять в детей", - продолжила она, обвинив израильское правительство в "фальшивом еврействе", создавшим ХАМАС."Единственное "оправдание" того, почему они не заслуживают свободы, заключается в том, что "ХАМАС призывает к уничтожению Израиля". Что крайне истерично, так как США (фальшивые христиане на Среднем Западе) и Израиль (фальшивые евреи в израильском правительстве) создали ХАМАС для всех вас, гениев, чтобы вы думали, что ХАМАС является причиной десятилетий оккупации, угнетения, этнических чисток и УБИЙСТВ."В ответ на этот пост тысячи израильтян подписали петицию, призывающую убрать песни исполнительницы из эфира."В свете подстрекательства к солдатам ЦАХАЛа, антисемитизма, кровавых клевет, теорий заговора и вопиющей лжи в посте, который выставила певица, для радиостанции, связанной с ЦАХАЛ, неуместно продолжать транслировать ее песни", - говорится в петиции.Армейское радио ответило, что "не бойкотирует исполнителей. Песни выбираются на усмотрение редакторов каждого сегмента."