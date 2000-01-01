Службы безопасности обсудят возможные последствия аннексии
В среду, 3 июня, руководители служб безопасности проведут встречу для ключевого обсуждения различных сценариев после применения суверенитета над частями Западного берега в следующем месяце.
Начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави примет у себя руководителя ШАБАК Надава Аргамана и нескольких старших командиров и чиновников Шин Бет в военном штабе Кирья в Тель-Авиве.
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что представит свой план по аннексии 1 июля, что дает военным месяц для завершения подготовки к возможной вспышке насилия со стороны палестинцев. Тем не менее, обсуждение ограничено из-за секретности деталей плана Нетаниягу.
В ходе обсуждения будут рассмотрены различные сценарии: от нападений палестинцев до массовых беспорядков, и даже полномасштабной третьей интифады.
Руководители служб безопасности также обсудят возможные последствия, которые такая эскалация может иметь на других фронтах, особенно в Газе. Аналитики предупреждают о возможной вспышке насилия на Западном берегу и в Газе в ответ на усилия Израиля по аннексии.
Ранее сообщалось, что Нетаниягу предложит план по применению суверенитета над частями Западного берега отдельно от мирного плана администрации Дональда Трампа.