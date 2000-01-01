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Службы безопасности обсудят возможные последствия аннексии | Фото:03.06 10:46   MIGnews.com

Службы безопасности обсудят возможные последствия аннексии

В среду, 3 июня, руководители служб безопасности проведут встречу для ключевого обсуждения различных сценариев после применения суверенитета над частями Западного берега в следующем месяце.

Начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави примет у себя руководителя ШАБАК Надава Аргамана и нескольких старших командиров и чиновников Шин Бет в военном штабе Кирья в Тель-Авиве.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что представит свой план по аннексии 1 июля, что дает военным месяц для завершения подготовки к возможной вспышке насилия со стороны палестинцев. Тем не менее, обсуждение ограничено из-за секретности деталей плана Нетаниягу.

В ходе обсуждения будут рассмотрены различные сценарии: от нападений палестинцев до массовых беспорядков, и даже полномасштабной третьей интифады.

Руководители служб безопасности также обсудят возможные последствия, которые такая эскалация может иметь на других фронтах, особенно в Газе. Аналитики предупреждают о возможной вспышке насилия на Западном берегу и в Газе в ответ на усилия Израиля по аннексии.

Ранее сообщалось, что Нетаниягу предложит план по применению суверенитета над частями Западного берега отдельно от мирного плана администрации Дональда Трампа.


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