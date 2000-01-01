03.06 06:55 MIGnews.com

Впервые за 12 лет: поставка товаров двойного назначения Газе

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Палестинские источники сообщают о том, что Израиль пропустил в Газу груз стальной проволоки, запрещенный к поставкам в палестинский анклав с момента начала блокады в 2006 году.Палестинцы утверждают, что речь идет о претворении в жизнь “пониманий” достигнутых с ХАМАСом после последней эскалации насилия в начале мая.Стальная проволока предназначена для палестинских рыбаков, но может быть использована и в военных целях.Те же источники сообщают о том, что в ближайшие дни начнутся поставки других ранее запрещенных товаров. Низар Айяш, представитель палестинских рыбаков в Газе сообщил, что 1 июня были поставлены 20 цилиндров стальной проволоки по 500 метров каждый. Это - половина того количества, которое Израиль согласился пропустить в Газу согласно условиям соглашения с ХАМАСом.Также сообщается, что после окончания Рамадана и Эйд аль-Фитр будут сняты многие другие ограничения. Также будут осуществлены проекты модернизации системы электроснабжения Газы и другие инфраструктурные проекты, поддерживаемые ООН.В конце прошлой недели посол Катара в Газе Мухаммед аль-Амади, сообщил о том, что его страна после Рамадана пошлет в Газу делегацию, которая обсудит условия присоединения анклава к израильской электрической сети, что значительно улучшит состояние электрического сектора в Газе. Также в рамках “пониманий” координатор деятельности правительства на территориях генерал-майор Камиль Абу Рокун сообщил о расширении рыболовной зоны Газы до 15 морских миль. После запуска зажигательных воздушных шаров из Газы, однако, рыболовная зона была сокращена до 10 миль.Руководство ХАМАСа инициировало косвенные переговоры с Израилем полтора месяца назад при посредничестве египтян. Израиль согласился в принципе со всеми требованиями ХАМАСа - включая предоставление занятости десяткам тысяч палестинцев в рамках проектов ООН, расширение рыболовной зоны, допуск в Газу команд врачей, увеличение объема товаров, поставляемых в Газу и сокращение списка материалов двойного назначения, а также поиск решения к возвращению убитых и пропавших без вести.