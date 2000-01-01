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Египет: Мы не примем ничего, что не нравится палестинцам | Фото: Twitter03.06 16:05   MIGnews.com

Египет: Мы не примем ничего, что не нравится палестинцам

Комментируя пока не опубликованный "мирный план" Вашингтона по урегулированию израильско-палестинского конфликта, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил в воскресенье, что Каир не примет ничего, что не нравится палестинцам.

Об этом в понедельник, 3 июня сообщает The Times of Israel.

Выступая после поста Рамадан в одном из отелей Каира, египетский лидер также опроверг предположения о том, что его страна может пойти на уступки в рамках долгожданной "сделки века".

"Египет не согласится ни на что, чего не желают палестинцы", - сказал Сисси в воскресенье, пишет новостной сайт Reuters.

На днях палестинские источники заявили агентству Reuters, что "мирный план" Белого дома предусматривает расширение Газы на территорию Синая под контроль Египта.

"Вы спрашиваете, что за история и что Сисси держит в голове? Собирается ли он от чего-либо отказываться?" - заявил журналистам Сисси. "Египет не приемлет ничего, что не понравится палестинцам".

Как передают арабские источники, в инициативе администрации Трампа отсутствует решение о создании двух государств для прекращения конфликта между Израилем и палестинцами.


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