03.06 16:18 MIGnews.com

Нетаниягу: Иран ежегодно переводит Хизбалле 700 миллионов

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На церемонии Дня Иерусалима премьер-министр Нетаниягу затронул отношения Ирана с террористическими организациями, которые угрожают безопасности Израиля.Биньямин Нетаниягу 2 июня выразил свои мысли об иранской угрозе и отношении режима Тегерана с террористическими организациями, угрожающим Израилю.«Иран ежегодно перечисляет «Хизбалле» 700 миллионов долларов. Но это делается различными методами, включая мошенничество. В этих рамках Министерство иностранных дел Ирана перечисляет террористическим организациям свыше 100 миллионов долларов. Деньги переводятся под дипломатическим прикрытием, невинными средствами в Ливан, а оттуда в «Хизбаллу», - сообщил народу на официальной церемонии Дня Иерусалима.Он также добавил: «Эти огромные суммы подпитывают неустанную агрессию Ирана и его доверенных лиц в нашем регионе. Наши соседи это знают. Все арабские государства это знают. Это одна из причин, которая сближает их с нами».Премьер-министр подчеркнул: «Мы не относимся легкомысленно к угрозам Ирана, но они не нас и не пугают. Потому что любой, кто попытается причинить нам вред, пострадает гораздо больше».