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facebook.com/UNRWA 03.06 18:51   MIGnews.com

БАПОР обвинили в "нечестной игре" по отношению к Израилю

Мониторинговая группа обвинила Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в "нечестной игре", заявив, что фотография девочки в разбомбленном доме в Сирии фактически использовалась организацией, чтобы обманывать, что на фотографии изображен страдающий ребенок в секторе Газа.

В своем сообщении в Facebook, в Twitter и на своем веб-сайте, БАПОР использовало фотографию девочки, имя которой было "Айя", заявив, что она всю свою жизнь страдает от блокады Израиля в Газе.

"Представьте, что вы отрезаны от мира - на всю жизнь. Это реальность для детей, таких как Айя", - говорится в сообщении БАПОР.

"Блокада Газы началась, когда она была ребенком, оккупация территории Иудеи и Самарии - до того, как родились ее родители. Сейчас ей 11 лет, и блокада продолжается", - говорится в сообщении.

"Воспоминания детства Айи - это конфликт и лишения, стены, из которых она не может убежать, и страх, что единственный дом, который она знает, сколь бы крошечным он ни был, может исчезнуть, когда она вернется из школы. В этот Рамадан, пожалуйста, помогите поддержать детей, таких как Айя, которые ничего не знали, кроме конфликтов и лишений", - пишет БАПОР на своих аккаунтах в соцсетях и сайте.

БАПОР также сделало фотографию Айи обложкой своей страницы в Facebook.

Но девочка на фотографии никогда не была жительницей Газы, как сообщает мониториговое агентство ООН. Она была, по сути, сирийской, и появилась в сообщении БАПОР в Twitter в январе 2015 года.

Как отмечается в Докладе ООН, фотография девочки несколько раз появлялась на веб-сайте БАПОР, всегда в связи с сирийским конфликтом.

В одном случае фотография появилась с надписью: "Молодая девушка стоит в обломках Кабра Эссита, недалеко от Дамаска. В 2014 году БАПОР смогло начать восстановление объектов в районе, включая школы и общественного центра".

Наблюдатели ООН заявили, что потребовали, чтобы глава БАПОР Пьер Крахенбуль извинился за использование фотографии и "притворство, что девочка является жертвой израильских действий в Газе".

БАПОР неоднократно подвергалось критике со стороны Израиля и других за его роль в конфликте.

В феврале в докладе мониторингового агентства ООН было показано, что палестинские сотрудники БАПОР используют социальные сети для поддержки террористической деятельности и распространения антисемитизма. В том же месяце Израиль потребовал, чтобы организация уволила учителя, возглавляющего его профсоюз работников в Газе, после того как он, как утверждается, был избран на пост лидера ХАМАСа. К апрелю учитель больше не работал в ООН.

В октябре 2015 года БАПОР было вынуждено уволить нескольких сотрудников за выражение симпатии к нападениям на израильтян.

В ходе конфликта между Израилем и ХАМАСом в 2014 году в Газе группа признала, что запасы ракет ХАМАСа неоднократно встречались в школах в секторе Газа. Ранее Израиль заявлял в том, что машины скорой помощи БАПОР подвергались насилию со стороны боевиков ХАМАСа.
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