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Насралла угрожает вторгнуться в Галилею | Фото:03.05 07:19   MIGnews.com

Насралла угрожает вторгнуться в Галилею

Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла в четверг, 2 мая, пригрозил вторгнуться в северный район Галилеи Израиля и транслировать по всему миру уничтожение любых сил, которые осмелятся войти в регион. "Сопротивление может проникнуть в Галилею, и враг знает об этом", - сказал он на мероприятии, посвященном трехлетней годовщины со дня смерти бывшего военачальника "Хизбаллы" Мустафы Бадреддина, сообщает i24NEWS.

"Израиль хочет войны? Пусть идет на войну. Израильские подразделения и бригады, которые осмелятся проникнуть на юг Ливана, будут уничтожены на глазах у СМИ и всего мира", - предупредил Насралла. Лидер ливанской террористической группы прямо упоминал о нападении на неизвестную точку уязвимости, а также на химический завод в Хайфе, который содержит аммоний, угрожая тем, что всего одна ракета, нацеленная на этот объект, может нанести серьезный ущерб.

Насралла также заявил, что Израиль боится военных возможностей "Хизбаллы" и не заинтересован в проведении военной операции в Ливане. "Израиль боится запутаться в Газе, несмотря на то, что Газа открыта со всех сторон, поэтому он не посмеет проникнуть на юг Ливана", - сказал он, сообщает i24NEWS.

Лидер "Хизбаллы" выступил с аналогичной угрозой в феврале, когда заявил, что его группа может покорить Галилею.

В марте он заявлял, что "израильская армия боится войны против нас, и они знают, почему. Мы сломаем их на поле боя. Никакие передовые системы противоракетной обороны не помогут". Лидер "Хизбаллы" в январе нарушил длительное молчание в телевизионном интервью, в котором он поклялся, что группа продолжит рыть туннели на израильской территории, несмотря на операцию Израиля "Северный щит".


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