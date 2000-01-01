03.05 20:06 MIGnews.com
Солдат и солдатка ЦАХАЛа ранены на границе с Газой
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о том, что на границе с Газой ранены два израильских военнослужащих.
Снайпер открыл огонь по группе солдат. Один солдат получил тяжелые ранения. Женщина военнослужащая получила легкое ранение.
ЦАХАЛ открыл ответный огонь.
По сообщениям в палестинских сетях, после обстрелов ЦАХАЛа демонстранты отошли от заградительных сооружений на границе.
ХАМАС эвакуирует свои штабы и позиции в Газе из опасений перед ударами ЦАХАЛа.
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