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Солдат и солдатка ЦАХАЛа ранены на границе с Газой 03.05 20:06   MIGnews.com

Солдат и солдатка ЦАХАЛа ранены на границе с Газой

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о том, что на границе с Газой ранены два израильских военнослужащих.

Снайпер открыл огонь по группе солдат. Один солдат получил тяжелые ранения. Женщина военнослужащая получила легкое ранение.

ЦАХАЛ открыл ответный огонь.

По сообщениям в палестинских сетях, после обстрелов ЦАХАЛа демонстранты отошли от заградительных сооружений на границе.

ХАМАС эвакуирует свои штабы и позиции в Газе из опасений перед ударами ЦАХАЛа.


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