03.05 20:06 MIGnews.com

Солдат и солдатка ЦАХАЛа ранены на границе с Газой

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Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о том, что на границе с Газой ранены два израильских военнослужащих.Снайпер открыл огонь по группе солдат. Один солдат получил тяжелые ранения. Женщина военнослужащая получила легкое ранение.ЦАХАЛ открыл ответный огонь.По сообщениям в палестинских сетях, после обстрелов ЦАХАЛа демонстранты отошли от заградительных сооружений на границе.ХАМАС эвакуирует свои штабы и позиции в Газе из опасений перед ударами ЦАХАЛа.