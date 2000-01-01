03.05 18:59 MIGnews.com
Около 4000 палестинцев буйствуют на границе с Газой
Сегодня, в пятницу, 3 мая, в пяти местах на границе Газы с Израилем зафиксированы беспорядки палестинцев.
Сообщается, что протестующие кидают камни и самодельные взрывные устройства в израильские силы безопасности. ЦАХАЛ сообщает, что таких взрывных устройств было уже запущено не менее 50.
Для разгона буйствующих демонстрантов бойцы ЦАХАЛ были вынуждены применить слезоточивый газ и открыть огонь, чтобы остановить правонарушителей, пытающихся нарушить границу.
Палестинское министерство здравоохранения в Газе заявляет, что в 4 палестинца получили ранения в ходе протеста.
Ранее сообщалось, что бойцы ЦАХАЛа задержали вооруженного палестинца, проникшего через пограничный забор на израильскую территорию на северном участке границы с Газой.
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