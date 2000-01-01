03.05 16:56 MIGnews.com
2500 палестинцев протестуют на границе с Газой
В пятницу около 2500 палестинцев протестуют на границе с Газой в рамках того, что палестинцы называют «Маршем возвращения», сообщает Jpost
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Кроме того, сообщается о вспыхнувшем пожаре возле Ткумы на юге страны. Пожарные потушили его и сейчас выясняют причину возгорания.
Ранее сообщалось, что силы ЦАХАЛ арестовали палестинца, вооруженного ножом, когда он пытался пересечь пограничный забор Газы.
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