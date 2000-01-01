03.05 07:49 MIGnews.com

ХАМАС предъявил Израилю 24-часовой ультиматум

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Террористическая группировка ХАМАС дала Израилю 24 часа на то, чтобы согласиться с требованиями, предъявляемыми голодающими палестинскими заключенными, предупредив, что в противном случае ХАМАС увеличит свои собственные требования в будущем обмене заключенными с Еврейским государством.ХАМАС заявил, что добавит имена 30 заключенных в список задержанных, которых он хочет освободить в будущем соглашении с Израилем, на каждый день продолжающегося противостояние между Израилем и палестинскими заключенными, содержащимися в израильских тюрьмах.Военным крылом ХАМАСа также был установлен крайний срок. Напомним, что ХАМАС является фактическим правителем сектора Газа после того, как организация захватила контроль над прибрежным анклавом в 2007 году."Мы предупреждаем врага не игнорировать справедливые и законные требования заключенных, и мы говорим, что мы даем врагу 24 часа, чтобы ответить", - сказал представитель бригады Изз ад-Дин аль-Кассам в своей речи.В противном случае, предостерег он, что Израиль "заплатит за каждый день, пока он не согласится с требованиями".Палестинские официальные лица утверждают, что около 1500 заключенных участвовали в голодовке, которая началась 17 апреля, когда они употребляли только воду и соль в знак протеста. Представитель пресс-службы израильской тюрьмы Ассаф Либрати заявил в понедельник, 1 мая, что 870 заключенных по-прежнему отказываются есть. Израильские официальные лица заявили, что не будут вести переговоры с заключенными.Израиль добивается освобождения трех израильтян, которые самостоятельно пересекли прибрежную территорию: Авраама Менгисту и Хишама ас-Саида, а также Джума Ибрагима Абу Ганима, присутствие которого в Газе неподтверждено. ХАМАС также удерживает тела солдат ЦАХАЛа Орона Шаула и Хадара Голдина, которые были убиты в ходе войны в Газе в 2014 году.В прошлом Израиль освободил тысячи палестинских заключенных в обмен на захваченных израильских солдат, гражданских лиц или останки израильских солдат.За последние 3 недели поддержка голодовки активизировалась благодаря маршам, забастовкам и поддержке палестинских социальных сетей на территории Иудеи и Самарии.Голодающие во главе с осужденным террористом и популярной палестинской фигурой Марваном Баргути, который отбывает 5 пожизненных сроков за свою роль в смертоносных атаках, стали причиной почти ежедневных демонстраций в их поддержку.В настоящее время Израиль удерживает около 6500 палестинцев за целый ряд террористических атак и преступлений.