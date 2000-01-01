03.05 07:02 MIGnews.com

Халед Машаль: ХАМАС не воюет с евреями

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Лидер ХАМАСа Халед Машаль дал интервью БиБиСи. Машаль сообщил, что его движение издало новый политический документ, в котором говорится, что главной целью ХАМАСа является не уничтожение Израиля, но осуществление права палестинцев на землю своих предков.Машаль заявил, что ХАМАС воюет с Израилем “не потому, что он воюет против евреев, но потому, что он воюет против оккупантов”.Машаль заявил, что ХАМАС будет "воевать с любым другим образованием, которое оккупирует палестинские земли".В документе ХАМАСа говорится о том, что он не видит замены “Палестине от моря и до реки”, но считает “границы 1967 года” и право беженцев на возвращение “формой национального консенсуса”.