04.05 07:05 MIGnews.com

Хотовели: я отвергаю слова Аббаса об оккупации

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Заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовели обрушилась с резкой критикой на председателя ПА Махмуда Аббаса в свете его визита в Вашингтон.“Абу Мазе постелил Вашингтон несмотря на то, что он продолжает перечислять деньги семьям террористов. Для любого мыслящего человека ясно, что Аббас не заинтересован в мире. Подтверждением этому являются палестинские учебники и выплаты террористам ”, - заявила замминистра.Хотовели добавила:“Я категорически отвергаю ложные слова Абу Мазена о том, что Израиль оккупировал Иудею и Самарию, потому что наш народ занимает свою землю. У израильского народа есть более, чем 3000-летняя связь с нашей землей. И мы будем продолжать жить здесь без чьего либо разрешения”.