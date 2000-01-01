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YouTube 03.05 20:39   MIGnews.com

Трамп: мира не будет, пока есть подстрекательство

Президент США Дональд Трамп и председатель ПА Махмуд Аббас выступили с заявлениями в ходе брифинга в Белом доме в среду, 3 мая.

В свою очередь американский лидер призвал руководство ПА положить конец любому подстрекательству и поддержке террористических организаций, которые угрожают миру, например, таких, как ISIS.

“Под словом мир также подразумевается и победа над ISIS и другими террористическими организациями. Все они представляют угрозу человечеству. Не будет прочного мира, пока палестинские лидеры единогласно не выступят против подстрекательства к насилию и ненависти”, - заявил Дональд Трамп.

Американский лидер добавил: “Все дети Б-га должны научиться ценить и уважать человеческую жизнь и осуждать всех тех, кто нацеливается на жизни невинных. Любое соглашение не может быть навязано Соединенными Штатами или какой-либо другой страной”.

Кроме того, Трамп поприветствовал сотрудничестве ПА и Израиля в сфере безопасности, заявив, что он “был удивлен тем, насколько хорошо ладят стороны”.

Председатель ПА похвалил готовность президента США способствовать мирному процессу между конфликтующими сторонами.

“Я верю, что под вашим руководством мы способны вести переговоры. Мы можем cnfnm настоящими партнерами для вас, чтобы заключить исторический мирный договор. У нас есть надежда”, - подчеркнул Махмуд Аббас.

Также палестинский лидер призвал Израиль уйти из Иудеи и Самарии и отметил, что палестинские арабы – единственный народ в мире, который живет под оккупацией.
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