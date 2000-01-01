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YouTube 03.05 19:35   MIGnews.com

ХАМАС призывает Трампа оказать давление на Израиль

Лидер террористической группировки ХАМАС Халед Машаль призывает президента США Дональда Трампа изменить прежние подходы к ближневосточному мирному процессу и найти “справедливое решение” для палестинских арабов в данном конфликте.

Комментарии Машаля были сделаны в свете предстоящей встречи Дональда Трампа с палестинским лидером Махмудом Аббасом, которая должна состояться в Белом доме 3 мая.

Ожидается, что на повестке дня будет стоять вопрос возможности возобновления мирного диалога между Израилем и ПА.

Халед Машаль добавил в интервью CNN, что Трамп имеет “большой порог смелости”, чем его предшественники.
“Это историческая возможность оказать давление на Израиль…а также найти справедливое решение для палестинского народа в двустороннем конфликте. Это станет заслугой цивилизованного мира и администрации США – наконец остановить ту тьму, от которой мы страдали в течение многих лет ”, - резюмировал Машаль.
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