03.05 17:26 MIGnews.com

Аббас: мы примем лишь государство в границах 1967 года

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Накануне своей первой встречи с президентом США Дональдом Трампом председатель ПА Махмуд Аббас заявил, что что единственное решение, которое приемлемо для палестинского руководства — это государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Об этом палестинский лидер сообщил во время своего выступления в Вашингтоне перед представителями палестинской и других арабских общин США.Он отметил также, что поддерживает голодовку заключенных, и назвал террориста Маруана Баргути “героем”.Как известно, в среду, 3 мая, в Вашингтоне должна состоятся встреча между Дональдом Трампом и Махмудом Аббасом.