Аббас: мы примем лишь государство в границах 1967 года
Накануне своей первой встречи с президентом США Дональдом Трампом председатель ПА Махмуд Аббас заявил, что что единственное решение, которое приемлемо для палестинского руководства — это государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Об этом палестинский лидер сообщил во время своего выступления в Вашингтоне перед представителями палестинской и других арабских общин США.
Он отметил также, что поддерживает голодовку заключенных, и назвал террориста Маруана Баргути “героем”.
Как известно, в среду, 3 мая, в Вашингтоне должна состоятся встреча между Дональдом Трампом и Махмудом Аббасом.