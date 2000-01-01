03.05 16:04 MIGnews.com

Израиль сократит выплаты ООН еще на $1 миллион

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу призвал МИД сократить выплаты Израиля Организации Объединенных Наций еще на один миллион долларов. Данное решение является неким ответом на принятую “безумную ” антиизраильскую резолюцию, которую приняли 4 мая во время голосования ЮНЕСКО.Накануне Дня Независимости Израиля ЮНЕСКО приняла резолюцию, призывающую к аннулированию израильского суверенитета во всем Иерусалиме.Открывая заседание правительства в среду, 5 мая, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил:"Организация UNESCO в очередной раз приняла вчера оторванное от действительности решение о статусе Израиля в Иерусалиме - столице еврейского народа на протяжении трёх тысяч лет. Я ценю единение почти всех делегаций в противостоянии принятию этого абсурдного решения. Я также хочу сказать, что этим систематическим нападкам есть цена. Вследствие принятого решения, я дал указание генеральному директору МИДа Ювалю Ротему сократить выплаты Израиля Организации Объединенных Наций ещё на миллион долларов. Израиль не будет сидеть в сторонке в то время, когда организация призывает отменить наш суверенитет в Иерусалиме.Должен отметить и одно светлое пятно. Против решения проголосовало больше стран, а поддержало его меньше, чем год назад. Это устойчивая тенденция. Я благодарю государства, которые откликнулись на мою просьбу выступить против предлагаемой резолюции, в частности, Соединенные Штаты, которые, разумеется, не нуждаются в какой-либо просьбе.Но я хочу выразить особую благодарность министру иностранных дел Италии и премьер-министру Италии. Италия была первой европейской страной, объявившей о своём несогласии с решением. Так же поступили Греция, Великобритания, Германия, Литва и Нидерланды. Я благодарю президента Украины, лидеров Парагвая и Того. Впервые в UNESCO было больше стран, которые были против или воздержались, чем поддержавших, что, конечно, важно.Хочу поблагодарить Юваля Ротема и работников Министерства иностранных дел, которые помогали здесь в методичной работе. Мы постоянно работаем над тем, чтобы увеличить поддержку Израиля в международных организациях, с целью отражения роста и укрепления нашей позиции в двусторонних отношениях с различными государствами. Мы постоянно работаем и над тем, чтобы уменьшить, а в конке концов упразднить театр абсурда в ООН во всём, что касается государства Израиль.Правительство обсудит сегодня предложение министра финансов об увеличении налоговых льгот для работающих родителей. Я поддерживаю это. Считаю, что все здесь это поддерживают это, поскольку политика правительства в том, чтобы поощрить людей выйти на рынок труда. Это верно как в финансовом, так и в социальном плане. Это наша политика".