Первые 30 беспилотников ХАМАСа произведены в Иране

Al-Jazeera посвятила “подвигам” инженера ХАМАСа 45-минутную программу. В программе рассказывается о проекте производства собственных беспилотников ХАМАСа, который начался еще в 2004 году. Подробнее об этом можно узнать в материале "Великая тайна Пилота Сопротивления".
“Инженер” был расстрелян в упор. Тунисским силам безопасности удалось найти четыре автомобиля, которыми воспользовались убийцы, два пистолета, два глушителя и прочие “вещественные доказательства”. Также якобы составлен фоторобот одного из убийц - но он по какой-то причине до сих пор не опубликован.
Министр внутренних дел Туниса Мунир Межджуб заявил, что ликвидацию Завахри около его дома в городе Сфакс планировали несколько месяцев и что в заговоре участвовали минимум два иностранца. Они сидели в кафе неподалеку от места убийства за считанные минуты до инцидента.
По данным в прессе, Завахри всего за несколько дней до убийства вернулся после посещения Ливана и Турции. Перед убийством о встрече с ним договорился “венгерский журналист”, который хотел расспросить его о “достижениях в авиации”.
Завахри в 1991 году уехал в Дамаск, где установил контакт с ХАМАСом. Считалось, что он является связующим звеном между ХАМАСом, Ираном и Сирией. После начала “революции” в Сирии он вернулся в Тунис.
Завари вступил в военное крыло ХАМАСа, Бригады Изз ад-Дин аль-Касам, в 2006 году. Именно он, благодаря своим знаниям механика и компьютерного инженера, стал главной движущей силой программы создания дрона “Абабиль”.
ХАМАС обвинил в убийстве Завахри “Моссад”. Пресс-представитель ХАМАСа в Газе Мушир аль-Масри сказал: ”Единственный кому выгодна смерть Завахри - сионистский враг У “Моссада” - история политических убийств, так было несколько лет назад в Дубаи с Махмудом аль-Мабху, так было в Сирии Изз ад-Дином аль-Халилом, так было с шейхом Фатхи Шикаки. “Моссад” не хочет, чтобы в арабских мозгах было знание о беспилотниках. Те, кто больше всех пострадал от этого убийства - тунисский народ, арабская нация и палестинцы, которым были необходимы знания Завахри”.
В конце фильма представитель ХАМАСа говорит: “Убийство командира Мухаммеда аз-Завари в Тунисе - напоминание всей арабской и мусульманской нации о том, что сионистские агенты беспрепятственно бродят по региону, выполняют свои грязные задачи , и настало время обрубить их предательскую руку”.