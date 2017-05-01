03.05 14:39 MIGnews.com

Первые 30 беспилотников ХАМАСа произведены в Иране

#طيار_المقاومة محمد الزواري.. #الجزيرة تكشف تفاصيل اغتياله في مدينة صفاقس التونسية ضمن أحدث حلقات برنامج #ما_خفي_أعظم pic.twitter.com/s67cY2Uor1 — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 1, 2017

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