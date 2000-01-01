03.05 14:18 MIGnews.com

Попытка теракта на КПП в Шуафат

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Полиция сообщила, что израильские силы безопасности помешали палестинскому мужчине совершить атаку на контрольно-пропускном пункте, ведущем в лагерь палестинских беженцев Шуафат в Восточном Иерусалиме.По словам полиции, 21-летний подозреваемый размахивал ножом во время обыска после того, как он приехал на автобусе к входу контрольно-пропускному пункту.Силы безопасности немедленно одолели подозреваемого и задержали его на месте происшествия.В ходе инцидента никто не пострадал. Полиция начала расследование обстоятельств и мотивов инцидента.