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ЦАХАЛ продолжит стрелять по нарушителям границы | Фото: Israel Defense Forces/Flickr03.04 18:25   MIGnews.com

ЦАХАЛ продолжит стрелять по нарушителям границы

Министр обороны Авигдор Либерман посетил дислокацию израильских солдат на южной границу, где жители сектора Газа объявили о проведении "Марша возвращения", и лично проинспектировал подготовку к следующим неделям протестов.

"Я думаю, другая сторона поняла, что продолжать не стоит. Я предупреждаю их против продолжения провокаций: любой, кто приближается к забору, подвергает свою жизнь угрозе. Я предлагаю жителям Газы вкладывать усилия не в протесты против Израиля, а в изменение руководства анклава. Того самого руководства, которое вместо развития электрообеспечения, водоснабжения и образовательной инфраструктуры инвестировало 260 миллионов долларов в террористическую инфраструктуру, строительство туннелей и ракет", - заявил министр.

Либерман напомнил о том, что большинство убитых ЦАХАЛом во время беспорядков в прошлую пятницу, были террористами ХАМАСа.

"Большинство убитых – террористы. Нам было хорошо о них известно, они активисты военизированного крыла ХАМАСа и "Исламского джихада", а не невинные граждане на мирном протесте. Это была хорошо организованная военным крылом ХАМАСа провокация в попытке нанести ущерб нашему суверенитету, вторгнуться в нашу повседневную жизнь и взбудоражить еврейский народ в ночь Седера, которую мы проводить в уверенности и оптимизме. Мы сделали то, что должны были … Мы не проводим провокаций против жителей Газы, а защищаем наших жителей – вот и вся разница", - сказал он.
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