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ХАМАС начал подготовку к ослеплению снайперов ЦАХАЛа | Фото:03.04 11:24   MIGnews.com

ХАМАС начал подготовку к ослеплению снайперов ЦАХАЛа

Жители сектора Газы начали подготовку к беспрядкам в пятницу, 6 апреля. Ожидается, что в этот день ситуация на границе сектора и Израиля вновь может обостриться.

Об этом во вторник, 3 апреля сообщает Arutz Sheva.

По данным издания, ХАМАС попытается увеличить число возможных участников беспорядков, компенсируя тем самым относительную неудачу с точки зрения количества участников беспорядков в минувшую пятницу.

Согласно информации издания, в секторе газы намерены использовать в случае беспорядков как старые, так и новые методы. Отметим, что к старым относятся зажженные автомобильные шины, которые направляют в сторону заградительного барьера.

Появилась также информация о том, что в секторе уже начали собирать покрышки.

К новым методам относится возможное использование зеркал, с помощью которых предполагается ослепить на время снайперов ЦАХАЛа.

В свою очередь, стало известно, что Армия обороны Израиля также начала подготовку к возможным массовым беспорядкам на границе с Газой в пятницу.
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