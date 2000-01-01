ХАМАС начал подготовку к ослеплению снайперов ЦАХАЛа

По данным издания, ХАМАС попытается увеличить число возможных участников беспорядков, компенсируя тем самым относительную неудачу с точки зрения количества участников беспорядков в минувшую пятницу.
Согласно информации издания, в секторе газы намерены использовать в случае беспорядков как старые, так и новые методы. Отметим, что к старым относятся зажженные автомобильные шины, которые направляют в сторону заградительного барьера.
Появилась также информация о том, что в секторе уже начали собирать покрышки.
К новым методам относится возможное использование зеркал, с помощью которых предполагается ослепить на время снайперов ЦАХАЛа.
В свою очередь, стало известно, что Армия обороны Израиля также начала подготовку к возможным массовым беспорядкам на границе с Газой в пятницу.