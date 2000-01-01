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03.04 07:22   MIGnews.com

Беннет: Мы упускаем историческую возможность

Министр образования Израиля и лидер Еврейского Дома Нафтали Беннет заявил, что ограничение строительства на территориях является “упущенной возможностью”.

Беннет написал в твиттере: “Это упущенная стратегическая возможность - вместо того, чтобы построить альтернативу (план суверенитета для зоны С, автономии) мы - пассивны”.

Тем не менее, Беннет назвал новую политику в отношении строительства в поселениях “разумной”, поскольку она не накладывает на Израиль “количественных ограничений”.

Беннет также заявил: “Эта история - не о президенте Трампе, но о позиции правительства Израиля”.

Беннет добавил: “Мы сохраняем оптимизм, мы продолжим наступать, и в конце концов, наше видение будет реализовано”.

Ликуд выразил возмущение в связи с высказываниями Беннета: “Странно читать эту критику Беннета в отношении премьер-министра Нетаниягу, который действует с решительностью. разумностью и ответственностью ради безопасности Израиля и поселений”.
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