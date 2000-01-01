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Израиль. Дома еврейских террористов пока сносить не будут 03.03 09:58   MIGnews.com

Израиль. Дома еврейских террористов пока сносить не будут

Дома израильских евреев, которых признают виновными в совершении преступлений на почве расовой ненависти, пока что не станут разрушать. Таким образом 2 марта государственная прокуратура Израиля ответила на петицию семьи Мохаммеда Абу Хдейра, который в июле 2014 года был зверски убит и сожжен израильтянином Йосефом Бен-Давидом и еще двумя несовершеннолетними евреями.

Семья арабского подростка требовали снести дом убийц их родного. Прокуратура уведомила БАГАЦ о том, что дома сносить не будут, но это решение может быть пересмотрено, если проявится тенденция к "еврейским терактам".

"Рассмотрение сдерживания потенциальных террористов не может рассматриваться само по себе. Должен быть совершен серьезный теракт в пределах группы, где число террористических атак весьма ограничено. Помимо того, где нет поддержки или поощрения терактов, нет необходимости сносить дома", - сказано в ответе гособвинения.
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