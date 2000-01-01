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ХАМАС угрожает: ракета против ракеты 03.03 09:49   MIGnews.com

ХАМАС угрожает: ракета против ракеты

На фоне обострения ситуации вокруг Газы, ракетных обстрелов израильской территории и ответных ударов ЦАХАЛа по палестинскому анклаву, ХАМАС выступил с угрожающими заявлениями.

В газете Al-Majid, близкой к ХАМАСу опубликована статья, в которой говорится: “Ракета за ракету, уничтоженная позиция за уничтоженную позицию”. Авторы статьи утверждают, что у Израиля создалось впечатление, будто бы ему удалось “сломать стратегический баланс”, и что Газу можно обстреливать, сколько душе угодно - но такая уверенность не имеет под собой оснований.

В статье говорится, что у ХАМАСа нет проблем с мотивацией, и он готов к новому витку конфликта в любой момент.
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