03.03 17:43 MIGnews.com

Израиль: Запретить антиизраильские мероприятия во Франции

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Посол Израиля во Франции призвала местные города запретить мероприятия, приуроченные к пропалестинской "Неделе израильского апартеида", которую планируют начать в понедельник, 6 марта.Ализа Бен-Нун написала мэрам девяти городов по всей Франции с просьбой отменить мероприятия, организованные пропалестинским движением "Бойкот, Отчуждение и Санкции" (BDS), как заявил МИД в пятницу, 3 марта.Бен-Нун сказала, что события могут вызвать нарушения, подстрекательства к ненависти и насилию по отношению к Израилю и еврейской общине. Она также написала, что бойкот должен быть запрещен в соответствии с французским законодательством.Мероприятия "Недели израильского апартеида" запланированы в Париже, Ренне, Тулузе, Монпелье, Лионе, Сент-Этьене, Лилле, Марселье и Гренобле в рамках всемирной инициативы в более чем 200 городах и университетах, которые, как утверждают критики, стремится к делегитимизации государства Израиль.Согласно французскому сайту "Недели израильского апартеида", события во Франции отметят 100 лет колонизации со стороны Израиля и 100 лет народной борьбы за справедливость со стороны палестинцев, считая от Декларации Бальфура 1917 года.Многие из антиизраильских мероприятий, запланированных в Великобритании на конец февраля, были отменены за нарушение определения антисемитизма, принятое правительством.Британское правительство в декабре приняло относительно широкое определение антисемитизма, которое включает в себя отрицание еврейского народа, его права на самоопределение, например "сравнение израильской политики с политикой нацистов или заявление, что существование государства Израиль является результатом расистских стараний".