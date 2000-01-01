Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракеты из сектора Газы | Фото:03.02 07:37   MIGnews.com

ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракеты из сектора Газы

В пятницу, 2 февраля, в 21:35, в населенных пунктах на границе с сектором Газы прозвучала сирена "Цева адом", сообщает агентство Maan.

По словам жителей местного совета Шаар а-Негев, был слышен звук взрыва.

В армейской пресс-службе отметили, что был зафиксирован запуск ракеты из сектора Газы в сторону Израиля. Ведется поиск места падения ракеты.

В результате обстрела никто не пострадал, ущерб причинен не был, уточняет издание.
Боевые самолеты израильских ВВС атаковали минувшей ночью два объекта на юге сектора Газа, являющихся частью военной инфраструктуры террористической организации ХАМАС.

Удары были нанесены в ответ на ракетный обстрел израильской территории в пятницу вечером.

По данным агентства, израильские самолеты выпустили по меньшей мере четыре ракеты по двум участкам территории к западу от Рафиаха.

В результате атаки цели были уничтожены, информации о пострадавших не поступало.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:46
Криштиану Роналду спасает жизни израильтян  
16:09
КНДР заработала $200 миллионов в обход санкций
15:17
Эрдоган: Армия Турции готова штурмовать город Африн
14:44
В Китае прогремел взрыв на химзаводе, есть жертвы
14:13
ПА: Аббас не собирался отказываться от мирного соглашения
13:47
Вайнштейн окончательно исключен из Британской киноакадемии
13:12
"Саудовская Аравия и ОАЭ поддерживают интересы Израиля"
12:47
Известного швейцарского исламоведа обвинили в изнасилованиях
12:09
Задержаны 5 арабов, причастных к убийству раввина Разиэля
11:44
США запретили экспорт оружия в Южный Судан
11:13
ЦАХАЛ окружил дом, где может находиться Ахмад Насер Джарар
10:44
Токио поддерживает новую ядерную доктрину США
10:11
В США арестовали родителей покусанной крысами девочки
09:45
Тереза Мэй назвала сроки соглашения с ЕС по Brexit
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus