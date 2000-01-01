03.02 07:37 MIGnews.com

ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракеты из сектора Газы

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В пятницу, 2 февраля, в 21:35, в населенных пунктах на границе с сектором Газы прозвучала сирена "Цева адом", сообщает агентство Maan.По словам жителей местного совета Шаар а-Негев, был слышен звук взрыва.В армейской пресс-службе отметили, что был зафиксирован запуск ракеты из сектора Газы в сторону Израиля. Ведется поиск места падения ракеты.В результате обстрела никто не пострадал, ущерб причинен не был, уточняет издание.Боевые самолеты израильских ВВС атаковали минувшей ночью два объекта на юге сектора Газа, являющихся частью военной инфраструктуры террористической организации ХАМАС.Удары были нанесены в ответ на ракетный обстрел израильской территории в пятницу вечером.По данным агентства, израильские самолеты выпустили по меньшей мере четыре ракеты по двум участкам территории к западу от Рафиаха.В результате атаки цели были уничтожены, информации о пострадавших не поступало.