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Силы ЦАХАЛа введены в Дженин 03.02 20:52   MIGnews.com

Силы ЦАХАЛа введены в Дженин

По сообщениям в палестинских СМИ, силы ЦАХАЛа введены в Буркин, в западной части Дженина

ЦАХАЛ вошел в Дженин после появления сообщений о том, что там скрывается террорист Ахмад Наср Джарар - глава банды, убившей Разиэля Шеваха в Хават Гилад.

В конце недели ЦАХАЛ и ШАБАК задержал нескольких палестинцев - сообщников Джарара.

Палестинцы утверждают, что в ходе столкновений с силами ЦАХАЛа ранены 50 человек.

Палестинцы сообщают о том, что ЦАХАЛ арестовал брата и жену террориста.

В Дженин введены армейские бульдозеры, сообщается о том, что ЦАХАЛ снес дом в котором укрывается террорист.

Силы ЦАХАЛа введены в Дженин
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