03.02 20:52 MIGnews.com

Силы ЦАХАЛа введены в Дженин

Поделиться

Все по теме

Комментарии

По сообщениям в палестинских СМИ, силы ЦАХАЛа введены в Буркин, в западной части ДженинаЦАХАЛ вошел в Дженин после появления сообщений о том, что там скрывается террорист Ахмад Наср Джарар - глава банды, убившей Разиэля Шеваха в Хават Гилад.В конце недели ЦАХАЛ и ШАБАК задержал нескольких палестинцев - сообщников Джарара.Палестинцы утверждают, что в ходе столкновений с силами ЦАХАЛа ранены 50 человек.Палестинцы сообщают о том, что ЦАХАЛ арестовал брата и жену террориста.В Дженин введены армейские бульдозеры, сообщается о том, что ЦАХАЛ снес дом в котором укрывается террорист.