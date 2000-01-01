03.02 14:13 MIGnews.com

ПА: Аббас не собирался отказываться от мирного соглашения

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Председатель ПА Махмуд Аббас не собирался отказываться от участия в переговорах, и он заинтересован в соглашении, которое предусматривает утверждение двух независимых государств.Об этом в субботу, 3 февраля заявил пресс-секретарь палестинского лидера Абу Рудайне, передает агентство Maan.Напомним, 1 февраля, "Канал 10" сообщил, цитируя чиновников США, что Белый дом готовится представить план американского президента Дональда Трампа по мирному соглашению на Ближнем Востоке, даже если продолжится кризис с ПА, и Аббас откажется сесть за стол переговоров.Отметим, отношения между ПА и главой Белого дома ухудшились после того, как в декабре 2017 года США признали Иерусалим столицей Израиля. Угрозы со стороны Соединенных Штатов о том, чтобы сократить средства, которые поступают в Агентство Организации Объединенных наций для оказания помощи палестинским беженцам еще сильнее усугубили напряжённость между ПА и администрацией Трампа.