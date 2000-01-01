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`Саудовская Аравия и ОАЭ поддерживают интересы Израиля` | Фото:03.02 13:12   MIGnews.com

"Саудовская Аравия и ОАЭ поддерживают интересы Израиля"

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты действуют в интересах США и Израиля.

Об этом в субботу, 3 февраля заявил лидер движения хуситов "Ансарулла", военизированной группировки шиитов-зейдитов, действующей на территории Йемена, Абдул-Малик аль-Хаути, передает агентство Maan.

По словам Хаути, недавние события в южном портовом городе Аден демонстрируют, что нынешний режим Эр-Рияд и правительство в ОАЭ подыгрывают Тель-Авиву и Вашингтону.

Лидер хуситов Йемена отметил, что недавние беспорядки в Адене произошли по вине Саудовской Аравии, которая пыталась использовать йеменцев для продвижения своих идей.

"Наш выбор – противостоять агрессии", - подчеркгул Хаути, добавив, что он продолжает поддерживать палестинские народ, и что Саудовская Аравия нацелена помешать решению палестинского вопроса.
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