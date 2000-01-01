03.02 15:28 MIGnews.com

Данон: рано говорить об отношении Трампа к поселениям

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Посол Израиля в ООН Дани Данон прокомментировал заявления Белого Дома о том, что строительство новых поселений станет препятствием на пути к миру в регионе.Данон заявил: “Сейчас еще слишком рано, чтобы можно было определить, повлияют ли заявления Белого Дома на строительство поселений. Я бы не стал называть это заявление разворотом на 180 градусов, но они явно обсуждают эту проблему”.Данон, в интервью израильскому радио, заявил: “Мы не всегда и не во всем соглашаемся”. Данон добавил, что проблема поселений будет обсуждаться в ходе переговоров Нетаниягу и президента Трампа в середине февраля.