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Данон: рано говорить об отношении Трампа к поселениям 03.02 15:28   MIGnews.com

Данон: рано говорить об отношении Трампа к поселениям

Посол Израиля в ООН Дани Данон прокомментировал заявления Белого Дома о том, что строительство новых поселений станет препятствием на пути к миру в регионе.

Данон заявил: “Сейчас еще слишком рано, чтобы можно было определить, повлияют ли заявления Белого Дома на строительство поселений. Я бы не стал называть это заявление разворотом на 180 градусов, но они явно обсуждают эту проблему”.

Данон, в интервью израильскому радио, заявил: “Мы не всегда и не во всем соглашаемся”. Данон добавил, что проблема поселений будет обсуждаться в ходе переговоров Нетаниягу и президента Трампа в середине февраля.
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