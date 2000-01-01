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У Израиля козырь - брат лидера ХАМАСа 03.02 14:40   MIGnews.com

У Израиля козырь - брат лидера ХАМАСа

Израильская газета Гаарец сообщает, что в распоряжении Израиля появился новый козырь в переговорах об обмене израильских граждан Абра Мингисту и Хишама а-Саида, удерживаемых в качестве заложников в Газе.

На протяжении нескольких месяцев израильские власти удерживают душевно больного брата одного из лидеров ХАМАСа.

Речь идет о 24-летнем Билале Карзаи. 27 ноября прошлого года он по собственной инициативе пересек границу с Израилем и был арестован.

Окружной суд Беэр-Шевы признал его виновным в принадлежности к военному крылу ХАМАСа, бригадам Изз ад-Дин аль-Касам. Карзаи прошел курс снайперской подготовки и участвовал в создании сети террористических тоннелей.

Старший брат Билаля, Мустафа Карзаи, возглавляет службу внутренней безопасности ХАМАСа в северной Газе. Билаль был его охранником.

Семья Карзаи в Газе издала заявление, в котором утверждает, что Билаль не был членом военного крыла ХАМАса, а работал в государственном учреждении в Газе. Семья также утверждает, что Билаль страдал от душевного заболевания, а его признательные показания на суде “вырваны под пытками”.

26 января окружной суд Беэр-Шевы выслушал показания психиатра, указавшего на то, что в нынешнем состоянии Билаль не может быть судим. 6 февраля он был госпитализирован.

Израиль готов обменять Билаля на Менгисту и а-Сайида “на гуманитарных основаниях”, но ХАМАС пока и слышать об этом не хочет.
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