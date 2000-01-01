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Израиль направил предупреждение террористам Газы | Фото:03.01 18:52   MIGnews.com

Израиль направил предупреждение террористам Газы

Израиль предупредил террористические группы ХАМАС и Палестинский исламский джихад против любых попыток ответить на американское целенаправленное убийство иранского генерала Кассема Сулеймани, сообщает новостной сайт Walla.

Согласно сообщению, предупреждение было передано через Египет.

Правящий в Газе ХАМАС ранее выразил свои "искренние соболезнования" после ликвидации Сулеймани, и приветствовал его поддержку "палестинского сопротивления", но не высказал никакой явной угрозы в сторону США или Израиля.

"Исламский джихад", который в ноябре вел двухдневную битву с Израилем после того, как один из его военачальников был убит в результате удара ЦАХАЛа, еще не отреагировал на убийство Сулеймани.

Атака в Багдаде на Сулеймани происходит на фоне попыток заключить долгосрочное соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом, которые вели три войны с тех пор, как террористическая группа захватила контроль над Газой в 2007 году.

Напомним, что результате американской воздушной атаки в международном аэропорту Багдада в ночь на пятницу, 3 января ликвидирован генерал Корпуса стражей исламской революции Ирана Касем Сулеймани. Он командовал Силам аль-Кудс Корпуса и отвечал за все его заграничные операции и за архитектуру региональной безопасности Ирана.


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