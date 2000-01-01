03.01 13:14 MIGnews.com
ХАМАС "оплакал" Сулеймани и пригрозил проклятием
Военизированное крыло ХАМАСа, бригада "Изз ад-Дин аль-Кассам" выразило соболезнования Ирану в связи с ликвидацией американцами генерала КСИР Касема Сулеймани.
"Он боролся за то, чтобы приложить усилия к упадку сионистского образования и его изгнанию с палестинской земли", – сказали в террористической группировке, передает The Times of Israel.
В "Изз ад-Дин аль-Кассам" также заявляют, что генерал КСИР "предпринял меры, чтобы оказать всевозможную поддержку сопротивлению против сионистов".
"Уверены, что кровь Сулеймани станет проклятием для убийц и сионистской оккупации", – добавили террористы.
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