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ЦАХАЛ посчитал ракеты, выпущенные по Израилю в 2019 году | Фото:03.01 13:41   MIGnews.com

ЦАХАЛ посчитал ракеты, выпущенные по Израилю в 2019 году

В течение 2019 года на территории Израиля разорвались или были сбиты системой "Железный купол" в общей сложности около 1295 ракет, выпущенных террористами из Газы.

Такие данные предоставила пресс-служба ЦАХАЛ.

Из вышеуказанного количества, около 729 упали на открытой местности, 478 ракет – сбиты системой "Железный купол".

В течение года Израиль в ответ нанес удары примерно по 900 целям в Газе, что привело к уменьшению числа нападений на Западном берегу.


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