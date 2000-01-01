03.01 13:41 MIGnews.com
ЦАХАЛ посчитал ракеты, выпущенные по Израилю в 2019 году
В течение 2019 года на территории Израиля разорвались или были сбиты системой "Железный купол" в общей сложности около 1295 ракет, выпущенных террористами из Газы.
Такие данные предоставила пресс-служба ЦАХАЛ.
Из вышеуказанного количества, около 729 упали на открытой местности, 478 ракет – сбиты системой "Железный купол".
В течение года Израиль в ответ нанес удары примерно по 900 целям в Газе, что привело к уменьшению числа нападений на Западном берегу.
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