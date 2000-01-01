03.01 16:59 MIGnews.com

Беннет на Fox News: "ООН борется со свободным миром"

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Во вторник, 3 января, министр образования Израиля Нафтали Беннет поддержал призывы сократить поддержку ООН в свете антиизраильской резолюции Совета Безопасности. Он заявил, что Организация Объединенных Наций – " смехотворная структура, которая борется против свободного мира, а не с терроризмом".Беннет также подчеркнул, что искаженные взгляды ООН принудили международное сообщество "навязчиво" сосредоточить свои взгляды на израильском государстве, а не на других странах, таких как например, Иран и Венесуэла, где происходят "вопиющие злоупотребления правами человека".Также в интервью Fox News Беннет ответил на заявления о том, что государство Израиль нарушает международное право путем поселенческой деятельности в Иудее и Самарии и действиями, направленными против создания двух государств."Палестинское государство уже существует в Газе. Оно превратилось в государство террора, которое пускает ракеты по Тель-Авиву. Любому другому террористическому государству нет места в самом сердце Израиля. Наше государство не нарушает международное право путем поселенческой деятельности, которой мы занимаемся на своей территории", - отметил министр образования.В заключении Беннет добавил, что "данное право было предоставлено нам Лигой Наций в 1920 году. Библия также дает израильскому государству полные права на всю Землю Израиля".