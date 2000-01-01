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В беспорядках около Газы стало погибать меньше арабов | Фото:02.12 08:30   MIGnews.com

Число жертв беспорядков около Газы резко сократилось

В последние месяцы произошло значительное снижение числа смертей в ходе еженедельных насильственных беспорядков вдоль границы с Газой.

Согласно сообщению, опубликованному журналистом Рой Шарон из Kan 11 News, одной из причин сокращения числа убитых жителей Газы является использование ЦАХАЛом снайперской винтовки типа Ругера для подавления демонстраций.

Ruger - менее смертоносная снайперская винтовка, которую армия использует главным образом во время беспорядков в Иудее и Самарии, и в последние семь месяцев она использовалась на демонстрациях в Газе с целью уменьшения количества погибших.

До того, как Ruger использовался на юге, в среднем погибало 16 мятежников в месяц. Теперь число сократилось до двух убитых

Еженедельные беспорядки, организованные ХАМАС, проводились каждую пятницу с марта 2018 года до нескольких недель назад. В течение последних трех недель ХАМАС отменял еженедельные беспорядки, вероятно, из-за усилий, предпринимаемых через посредников для достижения долгосрочного прекращения огня с Израилем.


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