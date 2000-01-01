02.11 08:26 MIGnews.com

Авиаудар ЦАХАЛа: Минздрав ХАМАСа сообщил о погибшем

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Министерство здравоохранения ХАМАСа подтвердило информацию, что от полученных ран после ответного удара ЦАХАЛа погиб 27-летний мужчина в Хан-Юнисе.В свою очередь, "Палестинский информационный центр" ранее сообщал о троих раненых в результате авиаудара. Такая информация была обнародована в ночь на 2 ноября.Напомним, что вечером, 2 октября, в ряде населенных пунктов, в том числе в Сдероте, прозвучала ракетная тревога. Позже с территории Газы выпустили 10 ракет. Со стороны Израиля пострадавших и погибших нет.В ночь на 2 ноября ЦАХАЛ сообщил, что нанес ответный удар по позициям террористов. Этот момент запечатлели на видео.