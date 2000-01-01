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Ракетный обстрел Израиля: ответ ЦАХАЛа попал на видео | Фото:02.11 07:15   MIGnews.com

Ракетный обстрел Израиля: ответ ЦАХАЛа попал на видео

В пятницу, 1 ноября, в населенных пунктах на границе с сектором Газа и Сдероте прозвучал сигнал "Цева адом", после чего система ПРО "Железный купол" перехватила семь ракет.

Раненых в результате нападения не было, а спустя двадцать минут территория Израиля была обстреляна еще тремя ракетами.

Нападение ХАМАС не осталось без ответа. В ночь на 2 ноября израильские силы обороны подтвердили, что атаковали позиции ХАМАСА в секторе Газа. В частности, были отправлены танки и истребитель.



"Сегодня вечером военные самолеты ЦАХАЛа атаковали целый ряд террористических целей, в том числе военный комплекс, принадлежащий военно-морским силам террористической группировки ХАМАС, военный комплекс, принадлежащий системе противовоздушной обороны организации, ракетный комплекс, учебные объекты, место производства оружия, и хранилище оружия", – сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что ЦАХАЛ со всей серьезностью воспринимает возобновившиеся ракетные обстрелы со стороны Газы. Израильские военные находятся в состоянии полной боевой готовности.

В свою очередь, Министерство здравоохранения ХАМАСа сообщило об одном убитом после ответного удара Израиля и еще двух раненых. Убитым оказался 27-летний мужчина в Хан-Юнисе.




Что примечательно, накануне ХАМАС уже наносил ракетный удар. В четверг система ПВО также перехватила один снаряд, выпущенный из Газы, а силы ЦАХАЛа атаковали в ответ. Месяц было относительное затишье, которое было нарушено 31 ноября.


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