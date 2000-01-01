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Нетаниягу провел экстренное совещание по безопасности | Фото:02.11 12:29   MIGnews.com

Нетаниягу провел экстренное совещание по безопасности

В ночь на 2 ноября премьер-министр Биньямин Нетаниягу срочно созвал Кабинет безопасности в Тель-Авиве из-за обновившихся ракетных обстрелов из Газы.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

На встрече присутствовали глава "Шин бет", глава Совета национальной безопасности и высокопоставленные должностные лица ЦАХАЛа. В ходе совещания стороны обсудили ситуацию с безопасностью.

Отметим, что из Газы 1 ноября было выпущено 10 ракет в направлении Израиля, из которых одна попала в жилой дом в Сдероте. В ответ ЦАХАЛ нанес несколько мощных ударов по позициям ХАМАСа, в результате чего один человек был убит, еще двое ранены.

Позже официальный представитель террористической группы Фаузи Бархум пригрозил Израилю серьезными последствиями, отметив, что ответный удар "не сломит, а кровь палестинцев стоит дорого".


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