Нетаниягу провел экстренное совещание по безопасности
В ночь на 2 ноября премьер-министр Биньямин Нетаниягу срочно созвал Кабинет безопасности в Тель-Авиве из-за обновившихся ракетных обстрелов из Газы.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
На встрече присутствовали глава "Шин бет", глава Совета национальной безопасности и высокопоставленные должностные лица ЦАХАЛа. В ходе совещания стороны обсудили ситуацию с безопасностью.
Отметим, что из Газы 1 ноября было выпущено 10 ракет в направлении Израиля, из которых одна попала в жилой дом в Сдероте. В ответ ЦАХАЛ нанес несколько мощных ударов по позициям ХАМАСа, в результате чего один человек был убит, еще двое ранены.
Позже официальный представитель террористической группы Фаузи Бархум пригрозил Израилю серьезными последствиями, отметив, что ответный удар "не сломит, а кровь палестинцев стоит дорого".