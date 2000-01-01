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ХАМАС-Израилю: нас не сломить | Фото:02.11 12:00   MIGnews.com

ХАМАС в ответ на удар Израиля: нас не сломить

Официальный представитель ХАМАСа Фаузи Бархум пригрозил Израилю серьезными последствиями после ответного удара.

Об этом сообщает "Исраэль Хайом".

"Ночные атаки являются прямым продолжением нападений Израиля и преступлений против нашего народа. Эти нападения нанесли вред ни в чем не повинным гражданским лицам. Израиль столкнется с последствиями после атак", – сказал он.

Бархум также обозвал ответный удар "варварским", добавив, что кровь палестинцев "стоит дорого". Он добавил, что это якобы свидетельствует "о намерении Израиля уничтожить народ".

"Мы не позволим Газе стать ареной для экспорта внутренних кризисов. Эти преступления не сломят нас", – подчеркнул представитель ХАМАСа.

Напомним, что вечером, 1 ноября, из Газы в направлении Израиля было выпущено 10 ракет. Один снаряд попал в жилой дом в Сдероте. В ответ ЦАХАЛ нанес несколько ударов по позициям ХАМАСа, в результате чего один человек был убит, еще двое ранены.


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