Сулеймани: Израиль пытался меня убить, но упустил шанс
Командующий спецподразделением эль-Кудс Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани объявил, что израильтяне пытались его ликвидировать во время посещения Бейрута, в ходе Второй Ливанской войны в 2006 году.
Такое заявление он сделал в специальном интервью корреспонденту иранского государственного телевидения, передает "Аруц Шева".
"Израильские беспилотники парили над нашими головами в Дахии. Мы решили переехать в другое место неподалеку, и тут Израиль атаковал. Я был с Насраллой и Имадом Муранией. Мы были уверены, что они собираются атаковать и то здание, в котором мы находились", – сказал Сулеймани.
По словам командующего эль-Кудс, он вместе с лидером "Хизбаллы сидел под деревом, чтобы скрыться от выслеживающих "глаз" БПЛА.
"Ждали прибытия Мурнии с машиной. Это длилось не более нескольких минут. Дроны не спускали с нас и с машины "глаз" все время, пока мы переходили под землей из одного укрытия в другое. Когда мы добрались до машины, беспилотник нацелился на нее", – добавил он, отметив, что дрон ударил по нескольким близлежащим зданиям.
Сулеймани добавил, что акция похищения солдат Эхуда Гольдвассера и Эльдада Регева, ставшая причиной войны, была совершена из-за готовности "Хизбаллы" к противостоянию. Более того, командующий признался, что во время войны посетил Ливан и передал Насралле личное личное послание от верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи.
"Нам удалось получить способность уничтожать сионистский режим самозванца. Иран победил американские вооруженные силы перед всем миром", – добавил Сулеймани.