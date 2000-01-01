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Боевики: заявление об атаке Израиля – зеленый свет для мести | Фото: AFP02.10 08:11   MIGnews.com

Боевики: заявление об атаке Израиля – зеленый свет для мести

Заявление премьер-министра Ирака Аделя Абдул-Махди о том, что Израиль стоит за недавними атаками по позициям шиитских боевиков, стало "зеленым светом для мести".

Такое заявление в интервью изданию Press TV сделал командир группировки "Катаиб Сайида аль-Шухады" Абу Ала аль-Валай, передает Jerusalem Post.

"Проводится расследование нападений на "мобилизационные силы". Указывают, что Израиль их совершил", – сказал он.

В свою очередь, замглавы в группировке Ахмед аль-Максуси утверждает, что призвал иракское правительство пройти по дипломатическим каналам, подав жалобы в ООН. Он пояснил, что различные группировки из состава так называемого "ополчения" встретятся в ближайшие несколько дней в Багдаде.

"Мы оставляем за собой право на ответ, а сионистские объекты находятся недалеко от зоны обстрела", – похвастался он.

Один из главарей шиитской группировки также добавил, что их силы присутствуют не только в Иране, но также в Сирии и Ливане, потому "ответ Израилю не обязательно должен быть с иракской территории". Свой ответ боевики угрожают нанести "очень скоро", когда это будет "ко времени".


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