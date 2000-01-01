02.10 19:26 MIGnews.com

Состояние террориста, убившего Рину Шнерб, нормализуется

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Военный суд Израиля заявил, что состояние Самар Мина Салим Арабида, лидера террористической ячейки, убившей Рину Шнерб в результате взрыва бомбы в прошлом месяце, постепенно улучшается, сообщает Kan 11. Согласно сообщению, существует высокая вероятность того, что в ближайшие дни снова можно будет допрашивать Арабида."Шин Бет" получил юридическое разрешение на применение "особых мер" во время допроса террориста. Решение было принято после получения информации о том, что у него есть взрывное устройство, а также о планах террористической ячейки провести ряд терактов в стране. После этого, он был госпитализирован в медицинском центре Хаддасса."Шин Бет" сказал, что его допрос "предотвратил стрельбу, бомбардировки и похищения людей" и что у него не было другого выбора, кроме как использовать крайние меры во время допроса.Подразделение Министерства юстиции по расследованию жалоб Interogees расследует инцидент.