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Состояние террориста, убившего Рину Шнерб, нормализуется | Фото:02.10 19:26   MIGnews.com

Состояние террориста, убившего Рину Шнерб, нормализуется

Военный суд Израиля заявил, что состояние Самар Мина Салим Арабида, лидера террористической ячейки, убившей Рину Шнерб в результате взрыва бомбы в прошлом месяце, постепенно улучшается, сообщает Kan 11. Согласно сообщению, существует высокая вероятность того, что в ближайшие дни снова можно будет допрашивать Арабида.

"Шин Бет" получил юридическое разрешение на применение "особых мер" во время допроса террориста. Решение было принято после получения информации о том, что у него есть взрывное устройство, а также о планах террористической ячейки провести ряд терактов в стране. После этого, он был госпитализирован в медицинском центре Хаддасса.

"Шин Бет" сказал, что его допрос "предотвратил стрельбу, бомбардировки и похищения людей" и что у него не было другого выбора, кроме как использовать крайние меры во время допроса.

Подразделение Министерства юстиции по расследованию жалоб Interogees расследует инцидент.


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