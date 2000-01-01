02.10 14:49 MIGnews.com

ШАБАК: террористов не пытаем, это все ложь

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Бывший заместитель начальника Службы общей безопасности (ШАБАК) Ицхак Илан ответил на вопросы по поводу пыток по отношению к подозреваемым террористам.В эфире радиостанции 103FM корреспондент спросил у него по поводу подозреваемого в убийстве 17-летней Рины Шнерб Самера Мина Салим Арбида, попавшего в больницу, передает "Аруц Шева".По словам Илана, в ШАБАК не используются пытки или какие-то иные методы силового давления на подозреваемых, выдумки о которых распространяются в сети, в частности, со стороны группировок.Напомним, что силы ЦАХАЛа и пограничной полиции арестовали террористов, которые предположительно виновны в убийстве 17-летней Рины Шнерб и ранении ее отца, раввина Эйтана Шнерба и брата Двира рядом с поселением Долев.Террористы были арестованы в Рамалле и деревнях в районах Биньямина. Как стало известно, они являются членами Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) и обвиняются в еще одном нападении.Арбид был доставлен в иерусалимскую больницу Хадасса в критическом состоянии после того, как у него, предположительно, произошел сердечный приступ во время допроса. По словам адвокатов, мужчина был здоров, когда его арестовывали. Министерство юстиции начало расследование.Лидер ХАМАСа Исмаил Хания уже разразился угрозами против Израиля, отметив, что "сионистские садисты" поплатятся.