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ХАМАС: Израиль заплатит за свои преступления | Фото:02.10 17:30   MIGnews.com

ХАМАС: Израиль заплатит за свои преступления

Лидер ХАМАСа Исмаил Хания разразился угрозами против Израиля из-за того, что главный подозреваемый в убийстве 17-летней Рины Шнерб, глава террористической группы Самер Мина Салим Арбид получил серьезные травмы во время допроса.

1 октября он похвалил террористов, убивших девушку, заявив, что это была "героическая атака", передает "Аруц Шева".

"Израиль заплатит за свои преступления против заключенных. Мы никогда их не покинем, никогда не оставим их добычей для "сионистского садизма", и они не останутся надолго за решеткой оккупации", – сказал Хания.

Он добавил, что ХАМАС будет действовать "всеми доступными способами", чтобы Израиль "заплатил платить высокую цену за свои преступления".

Напомним, что силы ЦАХАЛа и пограничной полиции арестовали террористов, которые предположительно виновны в убийстве 17-летней Рины Шнерб и ранении ее отца, раввина Эйтана Шнерба и брата Двира рядом с поселением Долев.

Террористы были арестованы в Рамалле и деревнях в районах Биньямина. Как стало известно, они являются членами Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) и обвиняются в еще одном нападении.

Арбид был доставлен в иерусалимскую больницу Хадасса в критическом состоянии после того, как у него, предположительно, произошел сердечный приступ во время допроса. По словам адвокатов, мужчина был здоров, когда его арестовывали. Министерство юстиции начало расследование.


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