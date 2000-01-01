02.08 07:08 MIGnews.com

Либерман запретил поставки горючего и газа в Газу

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Министр обороны Авигдор Либерман объявил, что с утра 2 августа прекращаются поставки горючего и газа через КПП Керем-Шалом в Газу.Причиной является продолжение атак с использованием зажигательных воздушных шаров и попытки совершения терактов.Ранее в израильской прессе были опубликованы спутниковые снимки местности на границе с Газой, демонстрирующие большой ущерб, нанесенный поджогами.Объем прямого экономического ущерба составляет более 30 миллионов шекелей.