02.08 07:08 MIGnews.com
Либерман запретил поставки горючего и газа в Газу
Министр обороны Авигдор Либерман объявил, что с утра 2 августа прекращаются поставки горючего и газа через КПП Керем-Шалом в Газу.
Причиной является продолжение атак с использованием зажигательных воздушных шаров и попытки совершения терактов.
Ранее в израильской прессе были опубликованы спутниковые снимки местности на границе с Газой, демонстрирующие большой ущерб, нанесенный поджогами.
Объем прямого экономического ущерба составляет более 30 миллионов шекелей.
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