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Либерман: мы в состоянии ответить на любую угрозу | Фото:02.08 19:41   MIGnews.com

Либерман: мы в состоянии ответить на любую угрозу

Израиль готов действовать одновременно на нескольких фронтах, заявил сегодня министр обороны Авигдор Либерман во время своего визита на север страны, передает The Jerusalem Post.

"Я смотрю на людей, которые сейчас тут находятся и мне жаль, что и наши враги не могут вас видеть. Они бы в таком случае однозначно поняли, что мы в состоянии ответить на любую угрозу", - сказал Либерман, выступая на церемонии ВМС в Хайфе.

Глава оборонного ведомства также подчеркнул, что ЦАХАЛ полностью готов действовать одновременно на нескольких фронтах: на севере, на юге, а также в Красном море.

"Если такая необходимость все же возникнет, то армия будет гораздо менее избирательна, а ущерб нашим врагам будет намного более существенным. Я надеюсь, что они это учитывают", - добавил министр.


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