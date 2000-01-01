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Израиль ужесточил выезд из Газы | Фото:02.08 11:19   MIGnews.com

Израиль ужесточил условия выезда из Газы

Израиль ужесточил свою политику по предоставлению жителям Газы возможности въехать в страну, отказав в сотнях разрешений на въезд тем, у кого зафиксировали близких родственников, имеющих связи с террористической группировкой ХАМАС.

Об этом в четверг, 2 августа сообщает The Times of Israel со ссылкой на общественную организацию Gisha.

"Только в первом квартале 2018 года 833-м израильским гражданам отказали на въезд на основании того, что родственники заявителя является агентами ХАМАСа", - заявили в израильской левой неправительственной организации, которая занимается вопросами блокады Газы.

"Для сравнения, израильские власти отказались от 21 заявки по этим же причинам в течение всего 2017 года", - добавляют представители Gisha.

Подразделение Министерства обороны, которое отвечает и за разрешения на въезд, COGAT, сообщило, что 833 отклоненные заявки представляли 529 человек - некоторые из них подавали заявки более одного раза. Также COGAT добавили, что это временная мера, соответствующая нынешней политике безопасности.


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