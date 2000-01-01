Израиль ужесточил условия выезда из Газы

Израиль ужесточил свою политику по предоставлению жителям Газы возможности въехать в страну, отказав в сотнях разрешений на въезд тем, у кого зафиксировали близких родственников, имеющих связи с террористической группировкой ХАМАС.
Об этом в четверг, 2 августа сообщает The Times of Israel со ссылкой на общественную организацию Gisha.
"Только в первом квартале 2018 года 833-м израильским гражданам отказали на въезд на основании того, что родственники заявителя является агентами ХАМАСа", - заявили в израильской левой неправительственной организации, которая занимается вопросами блокады Газы.
"Для сравнения, израильские власти отказались от 21 заявки по этим же причинам в течение всего 2017 года", - добавляют представители Gisha.
Подразделение Министерства обороны, которое отвечает и за разрешения на въезд, COGAT, сообщило, что 833 отклоненные заявки представляли 529 человек - некоторые из них подавали заявки более одного раза. Также COGAT добавили, что это временная мера, соответствующая нынешней политике безопасности.