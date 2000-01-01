02.06 08:09 MIGnews.com

Тысячи иранцев просят убежища в Израиле

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За последние недели тысячи иранцев посылали сообщения в министерство иностранных дел Израиля с просьбой помочь им в бегстве из Ирана или в иммиграции в Израиль.На официальную страницу МИД в Instagram поступило так много запросов в виде публичных и личных сообщений, что ведомство не успело их обработать, сообщает 12 канал."Мы ежедневно получаем десятки тысяч комментариев в личных сообщениях и комментарии к самим сообщениям с просьбой о предоставлении убежища в Израиле", – прокомментировал представитель МИД Йонатан Гонен.Считается, что поток запросов связан с тяжелой экономической ситуацией, которая усугубилась пандемией смертоносного китайского коронавируса COVID-19. По словам Гонена, иранцы также хотят переехать в Израиль, потому что видят в сети различные публикации о том, что "свободное и демократическое государство лидирует в различных областях"."Также некоторых преследуют власти Ирана. Они хотят сбежать и считают, что Израиль может им помочь", – добавил представитель МИД.Гонен также пояснил, что иранцев, вероятно, привлекает страница Instagram на фарси, которая содержит большое количество информации, подвергнутой цензуре в Иране. Например, материалы о преследовании диссидентов и причастности к терроризму.